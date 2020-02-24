Австрия отменила запрет на движение поездов из Италии

Австрийский министр внутренних дел Карл Нехаммер сообщил, что у двух пассажирок экспресса, шедшего из Венеции в Мюнхен, коронавирус не подтвердился.

После этого сообщения Австрия дала разрешение на движение по своей территории пассажирских поездов, следующих из Италии, передает ТАСС.

"Австрийские федеральные железные дороги" объявили, что с 24 февраля поезда через пограничный переход Бреннер в Италии будут запущены по расписанию.

Ранее Австрия приостановила железнодорожное сообщение с Италией из-за угрозы распространения коронавируса. Среди поездов, которые были остановлены на пограничном переходе Бреннер на территории Италии, был поезд Ницца — Москва, который в настоящее время продолжил движение по маршруту.