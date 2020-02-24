"Лица Победы" - уникальный архив, созданный руками простых людей

Список фамилий всех, кто внес свой вклад в Победу, постоянно пополняется. В базе проекта "Лица Победы" уже десятки тысяч героев.



"Это мои родители, папа и мама, ветераны Великой Отечественной войны". Ровесник Великой Победы, в этом году Владимиру Алексеевичу исполнится 75. Он появился на свет вопреки и благодаря этой великой сокрушительной и кровопролитной войне.



"Они познакомились, когда служили в Пятой ударной армии в 1945 году. Отец Беспечный Алексей Никитович. Мама работала в Военторге Пятой ударной армии. Начала трудовую деятельность во время Великой Отечественной войны в столовой Военторга при Пятой ударной армии, там они и познакомились", — вспоминает сын ветеранов войны Владимир Беспечный

Свою любовь Зою Алексей Беспечный встретил уже на исходе войны. Вместе они дошли до Берлина, еще не зная, когда наступит долгожданный день победы, но уже зная, — скоро у них будет сын.

Мальчик родился спустя четыре месяца после полной капитуляции гитлеровской Германии. Всего две небольшие фотографии, а хранят такую великую память.

"Очень важны для детей, для внуков, для потомков. Они должны знать!", — говорит Владимир Беспечный.

И узнают, не только эту, но и тысячи других невероятных историй, которые невозможно было придумать. Их могла сотворить только сама жизнь.

"Лица Победы" — это миллионы людей по всей стране и за ее пределами, героически приближавшие 75 лет назад этот сакральный, невероятно важный майский день.

"Это зал памяти и скорби. Здесь на стенах фотографии, которые содержаться в нашем депозитарии, данные в который загружают граждане, как Российской Федерации, так и сопредельных стран, потому что в проекте "Лица Победы" участвуют более 60 государств на данный момент", — говорит администратор баз данных проекта "Лица Победы" Центрального музея Победы Алексей Воробьев.



Этих лиц в базе уже десятки тысяч. Память и достояние нации, летопись целой эпохи. Меньше чем за год "Лица Победы" прошли путь от идеи до невероятного по масштабам архива. Сайт и экспозиция заработали в конце 2019 года.

Здесь не только солдаты и офицеры, но и труженики тыла, все, кто внес свой бесценный вклад. Каждый день новые фотографии и истории через специальный сайт исторического депозитария загружают сотни людей.



"Можно отправить по электронной почте. Так делает большинство, можно приехать и привезти материалы. Конечно проверяем, чтобы информация соответствовала действительности, ну в той степени, в которой можем проверить, фотографию приводим в порядок. И в течении месяца, иногда дольше, в зависимости от загрузки информации, она модерируются, выводится на экран, и люди могут прийти и ознакомиться", — рассказывает администратор баз данных отдела "Лица Победы" Дарья Виноградова.



Десятки приходят в Музей Победы на Поклонной горе, чтобы внести данные лично.

"Лейтенант Рождественский за период наступательных операций дивизии, показал себя умелым энергичным офицером, обеспечил бесперебойное снабжение дивизии, частей боеприпасами, вооружением, благодаря самоотверженной и хорошо организованной работе, не смотря ни на какие трудности наступательных боев выполнил задачу, укрепив дивизию", — рассказывает внучка ветерана Великой Отечественной войны Алина Рождественская.

Семья Рождественских. За столом сидит сразу три поколения. Сын, невестка, внучка и правнучка лейтенанта, представленного к награде. О подвиге прадеда, маленькая Полина узнала только сегодня, благодаря внесенным в депозитарий данным.



"Горжусь, что мой дедушка проявил себя сильным храбрым отважным. Был героем. Да!"



Уникальный архив, созданный руками простых людей. Десятки тысяч имен и фамилий тех, кто по сути и сотворил историю от Дня Победы и до наших дней.



Экспозиция "Лица Победы" бессрочна, так же как и вечен, бессмертен подвиг тех, кто это победу приближал.