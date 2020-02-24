Еще один человек стал жертвой коронавируса в Италии

В Италии скончался пятый человек, заразившийся новым типом коронавируса COVID-19. 88-летний мужчина, житель Ломбардии, ушел из жизни в понедельник. Как рассказали ТАСС в Департаменте гражданской защиты Италии, всего в стране выявлено 219 случаев заражения. Ломбардия пострадала больше остальных провинций — заболевших уже 167. Часть больных проходят карантин в домашних условиях, но 23 человека пришлось поместить в реанимацию из-за осложнений.

Вспышка коронавируса под Миланом зафиксирована 21 февраля. Болезнь распространилась также на Венето, Пьемонт и Эмилию-Романью.

К понедельнику вирус из Китая распространился на 31 страну, число инфицированных исчисляется десятками тысяч.