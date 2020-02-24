24 февраля 202022:12 Алексей Кэлевро

Буддийский Новый год: танцы, мантры и гулянья

Буддийский Новый год: танцы, мантры и гулянья

Буддисты всего мира отмечают Сагаалган — Новый год по лунному календарю. С праздником российских буддистов поздравил президент. Наступление Нового года по восточной традиции отмечают в течение месяца. Как правильно начать так называемый "белый месяц"?

Эти молитвы на тибетском языке во всех буддистских храмах страны звучат один раз в год. По лунному календарю наступает Сагаалган, в переводе с бурятского — "праздник белого месяца".

"Наступает домашний легкий Год мыши. И мы дальше будем идти по жизни. Хочу пожелать, чтобы будущий год принес нам больше радости, хорошего настроения, чтобы у нас были успехи", — сказал Дамба Аюшеев, глава Буддийской традиционной сангхи России.

В Бурятии главное таинство — в Иволгинском дацане. Этот храм считается центром буддийского духовенства России.

В соседней Туве праздновать начинают с пяти часов утра. Зажигают ритуальный костер. В Туве коллективному молению при восходящем солнце придают огромное значение. Люди очищаются от негатива и просят богов о счастье, здоровье и благополучии.

Днем на главной площади Кызыла — народные гулянья. Поднимают 120-килограммовый камень, перетягивают канат, набивают тувинский воланчик и арканят деревянного коня.

В Забайкальском крае буддисты во время чтения мантр, проходят ровно столько кругов, сколько им лет, вокруг ритуальной ступы. При этом буряты плюсуют к своему возрасту еще один год, считая, что жизнь в человеческом обличье зародилась еще в утробе матери.

"Молебен посвящен, чтобы жителям нашего края и всем живым существам жилось хорошо", — пояснил Бадма-лама Цыбиков, настоятель Агинского дацана.

На Байкале праздник отметили традиционно у подножья скалы Шаманка на острове Ольхон.

Традиции празднования Сагаалгана уходят своими корнями в далекое прошлое. На столах обязательно должно быть много мучных и молочных продуктов. Как символ всего светлого.

Практически весь поселок Хужир спустился на лед отпраздновать приход весны по лунному календарю. Соревновались в традиционной бурятской борьбе. Выбирали и лучшего по разбиванию хребтовой коровьей кости. В завершении все взялись за руки в общем хороводе и станцевали древний национальный бурятский танец ехор.

В танце ехор принять участие может любой желающий, вот и наша съемочная группа стала частью танца жителей острова Ольхон.

Традиционно праздновать Сагаалган положено целый месяц. Все это время принято ходить в гости и поздравлять друг друга с наступлением нового года.

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