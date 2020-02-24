Вайнштейна признали виновным в изнасиловании и домогательствах

В Нью-Йорке признали голливудского продюсера Харви Вайнштейна виновным по двум из пяти пунктов обвинения — изнасиловании и сексуальных домогательствах.

Суд рассматривал обвинения по изнасилованию женщины в 2013 году и в домогательствах в 2016 году. Дело продюсера рассматривается и в Калифорнии, передает РИА Новости.

Харви Вайнштейн оказался в центре скандала, когда многие знаменитости резко стали обвинять его в сексуальных домогательствах. Жертвами продюсера стали как минимум тридцать актрис и его сотрудниц.

Его уволили из собственной компании. На этой волне было организовано движение #MeToo.