Эстония не имеет территориальных притязаний к соседям

Эстония не имеет территориальных притязаний к соседним государствам, заявила президент страны Керсти Кальюлайд.

Выступая на торжественном заседании по случаю 102-й годовщины независимости республики в городе Вильянди в понедельник, 24 февраля, Кальюлайд указала, что "строительство долгосрочной безопасности" государства после вывода советских войск началось тогда, когда бывший глава правительства Андрес Таранд призвал Эстонию "продвигаться вперед в вопросе о границах, отличающихся от предвоенных". Но этом не означало отказа от Тартуского мирного договора, добавила она.

Президент напомнила, что, если бы Эстония не заключила пограничный договор с Россией, ее бы не приняли в НАТО. При этом она отметила, что документ все еще не ратифицирован.

Пограничный договор был подписан даже два раза, пишет "Интерфакс".

Договоры о сухопутной и морской границе, которые вкратце называются "пограничным договором", между Россией и Эстонией подписали 18 мая 2005 года главы МИД РФ и Эстонии Сергей Лавров и Урмас Паэт. Однако затем эстонский парламент включил в закон о ратификации преамбулу о действенности Тартуского мирного договора с РСФСР от 2 февраля 1920 года. Российская сторона рассматривает его как не имеющий юридической силы исторический документ и потому отозвала подписи под документами.

Во второй раз Паэт и Лавров подписали договоры 18 февраля 2015 года. В них были внесены изменения о том, что стороны не имеют территориальных притязаний друг к другу и договоры касаются только решения пограничных вопросов.

Несмотря на это, некоторые эстонские политики периодически высказываются за то, чтобы потребовать от России возврата Печор и правого берега реки Нарва, которые до Второй мировой войны входили в состав Эстонии.