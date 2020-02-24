Российские военные опровергли информацию об авиаударе в Идлибе

Сообщения о нанесении Воздушно-космическими силами (ВКС) России ударов по населенным пунктам Кансафра и Аль-Бара в сирийской провинции Идлиб в понедельник, 24 февраля, не соответствуют действительности, заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в республике контр-адмирал Олег Журавлев.

Он уточнил, что эти сообщения распространяет так называемая "Сирийская обсерватория по правам человека", расположенная. Она утверждает, что силы ВКС России нанесли удары по населенным пунктам Кансафра и Аль-Бара провинции Идлиб.

"Самолеты ВКС России 24 февраля 2020 года в указанных районах боевых задач не выполняли", — подчеркнул Журавлев.

Информацию британской НПО он назвал "преднамеренным информационным вбросом".

Контр-адмирал сообщил также, что в совместном с российской военной полицией патрулировании в провинции Хасеке на севере Сирии снова приняло участие турецкое подразделение.