Известный приморский подводный охотник Александр Че пропал на Бали

Приморец Александр Че пропал во время подводной охоты на острове Бали в Индонезии. Об этом сообщают "Вести. Приморье" со ссылкой на социальные сети.

Как рассказали друзья подводного охотника, Александр подстрелил большого тунца. После этого он вынырнул на поверхность, оставил ружье и сказал лодочнику, чтобы тот начал вытягивать рыбу. Сам с ножом нырнул за добычей. В этот момент сантиметровая банжа с усилием не выдержала и оборвалась. Из-за большой волны лодочник потерял Сашу из виду. На протяжении трех часов он продолжал искать охотника, и только около четырех часов дня сообщил властям. После этого поиски начали профессиональные спасатели. Однако известно, что несмотря на то, что индонезийская полиция приняла дело, разворачивать масштабную поисковую операцию пока не планируют.

"Сейчас мы вместе с добровольной группой прочесываем территорию. Проблема заключается в том, что местные отказались подключить вертолет. Такую большую площадь прочесать без него невозможно, течение слишком сильное. Также под воду еще никто не спускался. Ребята, если у кого-то есть связи на высшем уровне, необходимо давление со стороны России на местных, чтобы они подключили все силы — водолазов, вертолеты и тд.", — написали друзья Александра Че в социальных сетях.

"Коммерческая служба аэропорта готова предоставить вертолет за 2,5 тысячи долларов. Семья не сможет найти такую сумму. На операцию понадобится в лучшем случае несколько часов. А бесплатно задействовать вертолет не будут", — прокомментировал президент Федерации подводного спорта Приморья Дмитрий Анашкин.

Родственники все же надеются отыскать Александра, так ка он является одним из самых опытных охотников региона. Мужчина одержал множество побед на соревнованиях по подводной охоте и неоднократно бывал на Бали.