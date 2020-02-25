Британский бегун Мо Фара признался, что принимал допинг

Знаменитый британский бегун, четырехкратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира Мо Фара признался, что принимал L-карнитин, не имея на то соответствующего разрешения. Препарат был введен бегуну с ведома его тренера Альберто Салазара.

24 февраля канал ВВС показал программу, посвященную ситуации вокруг Фара и Салазара. Тренер был уличен в применении допинга, за что и был дисквалифицирован. Но эти меры не коснулись самого знаменитого из учеников Салазара. Мо Фара отрицал, что принимал запрещенные препараты.

Однако журналистам ВВС попали документы, подтверждающие, что Фара пользовался L-карнитином. Спортсмену пришлось признать, что перед лондонским марафоном 2014 года ему был введен этот препарат. Необходимого в данном случае разрешения получено не было. Препарат был введен главным врачом британской федерации легкой атлетики Робом Чакраверти. Альбер Салазар находился в курсе событий. Всего было сделано четыре инъекции. ВВС продемонстрировал стенограмму допроса бегуна, в ходе которого Мо Фара изменил свои показания.

L-карнитин – не входит в число запрещенных препаратов, однако его применение должно быть согласовано с антидопинговыми службами. Кроме того, факт применения должен указываться в форме допинг-контроля. Ничего этого сделано не было, а стало быть речь идёт о грубом нарушении антидопинговых правил.

Более того, британское антидопинговое агентство отказалось предоставить пробы Фара. Чересчур щепетильное в отношении российских атлетов WADA промолчало и предпочло не заметить отказа от своих требований.

Если и после признания Фары, WADA отмолчится, то это станет еще одним подтверждением тенденциозности этой организации, избирательности ее деятельности. Агентство, основными акционерами которого являются США, Великобритания, Канада, обслуживает интересы этих стран. При этом WADA прикрывается борьбой с допингом, превратив ее в борьбу по устранению конкурентов.

