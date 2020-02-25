СК взял на особый контроль дело о покушении на убийство мальчика под Мурманском

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин распорядился взять под контроль центрального аппарата уголовное дело о покушении на убийство мальчика в Мурманской области.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области 15-летний школьник избил ногами и пытался задушить 11-летнего мальчика, после чего закопал потерявшего сознание ребенка в снегу практически без одежды. Мальчик выжил, благодаря оперативному приезду скорой помощи.

Подросток арестован на два месяца, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как стало известно, это уже далеко не первое преступление молодого человека. Четыре года назад он уже утопил 8-летнего ребенка, но избежал ответственности из-за юного возраста.

По словам официального представителя СК России Светланы Петренко, глава Следственного комитета поручил руководству следственного управления по Мурманской области выяснить причины и условия, способствовавшие совершению несовершеннолетним преступления, проверить отношения в семье и школе.

Сотрудники СКР дадут оценку деятельности сотрудников профильных служб и правоохранительных органов, обязанных контролировать несовершеннолетних, совершивших противоправные действия.