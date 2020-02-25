Индия закупит у США оружия на $3 млрд, в том числе вертолеты

Индия купит у США оружия почти на $3 млрд, включая вертолеты, заявил президент США Дональд Трамп на совместной с премьер-министром Индии Нарендрой Моди пресс-конференции. Трамп находится в Индии с официальным визитом.

США и Индия расширяют сотрудничество в обороне, подчеркнул Трамп. Так, Индия закупит ударные вертолеты AH-64 "Apache" и многоцелевые вертолеты MH-60, сообщает RT.

Военные США и Индии продолжают совместные тренировки, заявил Трамп.

В свою очередь Моди отметил, что США и Индия решили вывести отношения на уровень "всеобъемлющего мирового партнерства", и стороны договорились начать переговоры о "крупной" торговой сделке.

Трампа встречали в Индии с размахом, а таких знаков почета и уважения не удостоился до этого ни один лидер другой страны.