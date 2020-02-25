25 февраля 202013:59

Maruv ответила на травлю из-за поздравления с 23 февраля

Maruv ответила на травлю из-за поздравления с 23 февраля

Украинская певица Анна Корсун, известная как Maruv, жестко ответила критикам, которые не признают праздник День защитника Отечества.

23 февраля она поздравила всех мужчин, а в ответ получила целый шквал возмущений и прямых обвинений в свой адрес. Исполнительнице напомнили, что такого праздника на Украине нет уже пять лет и что отмечать его непатриотично.

Ответ певицы не заставил себя ждать. В присущей ей свободной манере и обилием нецензурной лексики Марув заявила, что поздравляет кого хочет и когда хочет. Тем более что в Советской армии служили ее отец и дед.

С 2014 года День защитника Украина празднует 14 октября — в этот день была создана Украинская повстанческая армия (запрещена в России).

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