  • USD
    64.3008
  • EUR
    69.4191
  • IMOEX
    3028.6
  • RTSI
    1464.06
  • DJA
    9308.19
  • NASDAQ
    9260.93
  • BRENT
    56.11
  • ГАЗПРОМ
    226.4
  • Газпрнефть
    444.95
  • Роснефть
    445.7
  • АЛРОСА
    81.31
  • Сбербанк
    246.8
25 февраля 202017:47

Пентагон определился, как использовать искусственный интеллект на войне

Министерство обороны США приняло этические принципы применения искусственного интеллекта(ИИ) в военных системах.Согласно сообщению Пентагона, при формулировании принципов военные руководствовались конституцией США, десятой главой Кодекса США, законами и обычаями войны, а также международными договорами и «устоявшимися нормами и ценностями».

Новые принципы призывают людей "проявлять должную осмотрительность и осторожность" при развертывании и использовании систем ИИ, а решения, принимаемые автоматизированными системами, должны быть "отслеживаемыми" и "управляемыми", что означает, что "должен быть способ отключить или деактивировать" их, если алгоритм дает сбой, сказал генерал-лейтенант ВВС Джек Шэнахэн (Jack Shanahan), директор Объединенного центра искусственного интеллекта Пентагона.

В число ключевых этических норм для искусственного интеллекта также вошли такие принципы, как ответственность (разумно подходить к разработке и использованию ИИ), беспристрастность (свести к минимуму предвзятость ИИ), понятность (документация должна быть прозрачной и унифицированной). 

Пентагон также назначил Объединенный центр искусственного интеллекта ответственным за исполнение принципов использования систем искусственного интеллекта. В общей сложности на разработку принципов использования систем искусственного интеллекта министерство обороны США потратило 15 месяцев. Некоторые эксперты отметили расплывчатость принятых формулировок и отсутствие четкого свода правил, что военным следует и что не следует делать при разработке и использовании ИИ-систем.

Стремление Пентагона ускорить разработки в области искусственного интеллекта подтолкнуло технологические компании к борьбе за контракт на облачные вычисления на сумму более 10 млрд долларов США, известный как JEDI (Joint Enterprise Defense Infrastructure). Microsoft выиграла контракт в октябре, но Amazon подала в суд на Пентагон, утверждая, что антипатия президента Дональда Трампа к Amazon и ее главному директору Джеффу Безосу снизила шансы компании на победу в тендере.

Существующая военная директива от 2012 года требует, чтобы люди контролировали автоматизированное оружие, но не касается более широкого использования ИИ. Новые принципы США в области применения искусственного интеллекта призваны направлять как боевые, так и небоевые области, начиная от сбора разведданных и наблюдения и заканчивая прогнозированием проблем технического обслуживания самолетов или кораблей.

При разработке принципов учтены рекомендации, сделанные в прошлом году Советом по оборонным инновациям - группой во главе с бывшим генеральным директором Google Эриком Шмидтом. В то время как Пентагон признал, что ИИ "поднимает новые этические неясности и риски", новые принципы не соответствуют более сильным ограничениям, которым отдают предпочтение сторонники контроля над вооружениями.

В 2018-м году в процессе разработки ИИ-систем, Пентагон столкнулся с сопротивлением работников Google, которые заставили технологическую компанию отказаться от участия в военном проекте Project Maven, который использует алгоритмы для интерпретации аэрофотоснимков из конфликтных зон. С тех пор другие компании заполнили пустующую нише.

Большая часть ИИ-проектов в Пентагоне развивает подконтрольное Управление перспективных исследовательских проектов (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA). Сотрудники этого подразделения занимаются совершенствованием и внедрением систем искусственного интеллекта в различные образцы вооружения. В DARPA работают над наделением машин возможностью общаться и думать, так же как это делают люди.

Кроме того, американские власти поддерживают развитие ИИ-систем, позволяющие роботам быстро выявлять в сети видеоролики, изображения и аудиозаписи с отслеживаемым и потенциально опасным контентом.

Высока вероятность, что военные захотят заручиться поддержкой высокотехнологических компаний для более эффективной и скорой разработки подходящих ИИ-систем. Впрочем, сами техгиганты от этой перспективы не в восторге. В июле 2018-го около 160 компаний, а также более 2,4 тыс. ученых и предпринимателей во время Международной конференции по искусственному интеллекту (IJCAI) в Стокгольме подписали договор, который предполагает отказ от разработки оружия с искусственным интеллектом.

Среди подписавших документ, оказались основатель DeepMind Демис Хассабис, предприниматель Илон Маск, программист и основатель Skype Жаан Таллин. Инициаторы соглашения призывают правительство согласовать нормы, законы и правила, которые навеки запретят разработку роботов-убийц на основе технологий искусственного интеллекта. Пока такие меры не приняты, подписавшие соглашение стороны обязуются “не участвовать и не поддерживать разработку, производство, торговлю или применение смертоносного автономного оружия”.

Появление оружия, способного самостоятельно выбрать цель и вступить с ней в бой, несет угрозу моральным и прагматическим принципам человечества, а право о лишении человека жизни никогда не должно передаваться машине, говорится в документе. Прагматическая угроза заключается в том, что “летальное автоматическое оружие, способное самостоятельно выбирать и нацеливаться на объект без вмешательства человека, опасно дестабилизирует ситуацию для каждой страны и индивида”. Предприниматели и ученые также обратились к Организации Объединенных Наций (ООН) с требованием принять законы, ограничивающие разработку боевых роботов.

Профессор физики из Массачусетского технологического института Макс Тегмарк, который также подписал документ, заявил о том, что соглашение знаменует переход лидеров в сфере искусственного интеллекта “от слов к делу”. По его словам, оружие, оснащенное алгоритмами, так же отвратительно, как и биологическое, поэтому оно должно строго регулироваться.

И тем не менее, финансирование Минобороны США является основой современной высокотехнологичной экономики. Но это технологии двойного назначения. Компании типа Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft и PayPal, косвенно, а иногда и напрямую, связаны с военно-разведывательным комплексом США.

Например, согласно отчету Open the Government, большая часть правительства США настолько плотно завязана на инфраструктуре Amazon, что технический гигант открывает филиал недалеко от Вашингтона. Услуги, предоставляемые Amazon, включают облачные контракты, машинное обучение и системы биометрических данных. 

В перечень услуг, которые Amazon оказывает военным, входит также программное обеспечение для наблюдения и распознавания лиц для полиции и ФБР, а также расово-гендерные идентификационные инструменты для Департамента внутренней безопасности. 10% прибыли дочерних компаний Amazon Web Services поступает от государственных контрактов. В состав департаментов входят Государственный департамент, НАСА, Управление по контролю за продуктами и лекарствами и Центры по контролю и профилактике заболеваний.

Но Amazon – это лишь верхушка айсберга. Как пишет директор Плимутского института исследования проблем мира (PIPR) доктор Ти-Джей Коулз (T.J. Coles), в середине 90-х гг. будущие основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин использовали гранты от фондов, связанных с Пентагоном, и другие государственные средства для разработки поисковых роботов и приложений для ранжирования страниц. Примерно в то же время ЦРУ и Агентство национальной безопасности финансировали программу Massive Data Digital Systems» (MDDS).

Брин получил финансирование от программы MDDS. По словам профессора Бхавани Турайзингема, который работал над проектом, “разведывательное сообщество…, по сути, обеспечило начальное финансирование Брина, которое было дополнено многими другими источниками, включая частный сектор”. Часть запатентованной системы Google PageRank была разработана как часть программы MDDS. Два предпринимателя, Андреас Бехтольсхайм (который создал Sun Microsystems) и Дэвид Черитон, оба из которых ранее получали деньги Пентагона, были ранними инвесторами в Google.

Сейчас

17:58

В Думу внесены поправки к законопроекту об изменениях в Конституцию

17:16

ФАС возбудила дело против производителя "Арбидола"

16:21

Над Красноярском опять "черное небо"

15:40

Мишустин назвал две ключевые задачи правительства

14:55

Европа может остановить действие Шенгена из-за коронавируса

14:04

Ушел из жизни экс-президент Египта Хосни Мубарак

13:32

Лавров: увещевания о перемирии в Идлибе - капитуляция перед террористами

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В Думу внесены поправки к законопроекту об изменениях в Конституцию

В Думу внесены поправки к законопроекту об изменениях в Конституцию

11 минут назад
Число пострадавших от наезда на карнавале в Германии увеличилось до 60

Число пострадавших от наезда на карнавале в Германии увеличилось до 60

1 час назад
СК установил личность второго подозреваемого в убийстве Япончика

СК установил личность второго подозреваемого в убийстве Япончика

1 час назад
Европа может остановить действие Шенгена из-за коронавируса

Европа может остановить действие Шенгена из-за коронавируса

3 часа назад

Трансляции

Завтра, 26 февраля

12:00

Пресс-конференция по итогам российско-албанских переговоров
13:00

Расширенное заседание коллегии МВД России
14:30

Встреча Владимира Путина с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ
Все трансляции
Трамп: рынки рухнут, если меня не переизберут в 2020 году

Трамп: рынки рухнут, если меня не переизберут в 2020 году

2 часа назад
ФАС возбудила дело против производителя "Арбидола"

ФАС возбудила дело против производителя "Арбидола"

48 минут назад
Уходит поколение победителей: Путин и Шойгу выразили соболезнования родным Язова

Уходит поколение победителей: Путин и Шойгу выразили соболезнования родным Язова

4 часа назад
Докричаться до 4-го этажа: пассажиров Diamond Princess изолировали во Владивостоке

Докричаться до 4-го этажа: пассажиров Diamond Princess изолировали во Владивостоке

3 часа назад
Производитель Sukhoi Superjet 100 сменил "хозяина" и название

Производитель Sukhoi Superjet 100 сменил "хозяина" и название

2 часа назад
"Купите мне крестик": Наталия Белохвостикова рассказала о первой встрече с приемным сыном

"Купите мне крестик": Наталия Белохвостикова рассказала о первой встрече с приемным сыном

3 часа назад
Первый случай в истории: мочевой пузырь женщины самостоятельно производил спирт

Первый случай в истории: мочевой пузырь женщины самостоятельно производил спирт

47 минут назад
Ушел из жизни экс-президент Египта Хосни Мубарак

Ушел из жизни экс-президент Египта Хосни Мубарак

4 часа назад
Какие изменения ждут россиян после 1 марта

Какие изменения ждут россиян после 1 марта

7 часов назад
Малышке Еве срочно нужна операция из-за сращения швов черепа

Малышке Еве срочно нужна операция из-за сращения швов черепа

4 часа назад
Нужна помощь: Дашу Коновалову спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Дашу Коновалову спасет внутривенное питание

24.02.2020 09:00
"Лица Победы" - уникальный архив, созданный руками простых людей

"Лица Победы" - уникальный архив, созданный руками простых людей

24.02.2020 07:25
"Лёд 2" собрал первый миллиард в российском прокате

"Лёд 2" собрал первый миллиард в российском прокате

23.02.2020 23:23
Гиперреалистичного японского робота научили чувствовать боль

Гиперреалистичного японского робота научили чувствовать боль

22 минуты назад
На Рублевке задержали актера с кучей наркотических таблеток

На Рублевке задержали актера с кучей наркотических таблеток

22 минуты назад
Искавшего встречи с супругой мужчину сняли с Большого Москворецкого моста

Искавшего встречи с супругой мужчину сняли с Большого Москворецкого моста

38 минут назад
Кирк Дуглас завещал все свои миллионы на благотворительность

Кирк Дуглас завещал все свои миллионы на благотворительность

44 минуты назад
В Псковской области проверили роддом, где на обед подали суп с червями

В Псковской области проверили роддом, где на обед подали суп с червями

1 час назад
У замминистра здравоохранения Ирана обнаружили коронавирус

У замминистра здравоохранения Ирана обнаружили коронавирус

1 час назад
Родственники современных растений: обнаружены зелёные водоросли возрастом миллиард лет

Родственники современных растений: обнаружены зелёные водоросли возрастом миллиард лет

1 час назад
Женевский автосалон под угрозой отмены из-за коронавируса

Женевский автосалон под угрозой отмены из-за коронавируса

1 час назад
Врача скорой помощи госпитализировали после помощи пациенту со СПИДом

Врача скорой помощи госпитализировали после помощи пациенту со СПИДом

1 час назад
Над Красноярском опять "черное небо"

Над Красноярском опять "черное небо"

1 час назад
Стерлитамакский таксист помирился с набросившейся на него пассажиркой

Стерлитамакский таксист помирился с набросившейся на него пассажиркой

2 часа назад
Мишустин назвал две ключевые задачи правительства

Мишустин назвал две ключевые задачи правительства

2 часа назад
Охранники супермаркета в Отрадном избили подростка, заподозрив в воровстве. Видео

Охранники супермаркета в Отрадном избили подростка, заподозрив в воровстве. Видео

2 часа назад
Банк России отменил комиссии для банков на переводы денег физлицами в Системе быстрых платежей

Банк России отменил комиссии для банков на переводы денег физлицами в Системе быстрых платежей

2 часа назад
Лидер группы "Океан Эльзы" покинул пост депутата Верховной рады

Лидер группы "Океан Эльзы" покинул пост депутата Верховной рады

2 часа назад
Допинг аукнулся. Олимпийская чемпионка Тереза Йохауг жалуется на травлю

Допинг аукнулся. Олимпийская чемпионка Тереза Йохауг жалуется на травлю

2 часа назад
У троих эвакуированных из Японии россиян выявлена легкая форма коронавируса

У троих эвакуированных из Японии россиян выявлена легкая форма коронавируса

3 часа назад
Астрофизики заново взвесили "сфотографированную" чёрную дыру и удивились

Астрофизики заново взвесили "сфотографированную" чёрную дыру и удивились

3 часа назад
Зеленский назвал себя дрессированным псом

Зеленский назвал себя дрессированным псом

3 часа назад
Чиновник обматерил жителя деревни за просьбу построить дорогу

Чиновник обматерил жителя деревни за просьбу построить дорогу

3 часа назад
Официально раскрыт новый Volkswagen Polo для России

Официально раскрыт новый Volkswagen Polo для России

3 часа назад
Башкирский чиновник обматерил посетителя за вопрос о дорогах

Башкирский чиновник обматерил посетителя за вопрос о дорогах

3 часа назад
Сейсмически активная планета: опубликовано первое обширное исследование марсотрясений

Сейсмически активная планета: опубликовано первое обширное исследование марсотрясений

4 часа назад
Опрос: голосовать по поправкам в Конституцию намерены 66 процентов россиян

Опрос: голосовать по поправкам в Конституцию намерены 66 процентов россиян

4 часа назад
Коронавирус отменяет футбол в Италии. Шесть матчей пройдут без зрителей

Коронавирус отменяет футбол в Италии. Шесть матчей пройдут без зрителей

4 часа назад
Лавров: увещевания о перемирии в Идлибе - капитуляция перед террористами

Лавров: увещевания о перемирии в Идлибе - капитуляция перед террористами

4 часа назад
"Похоже на сало": снег возле украинской антарктической станции стал красным

"Похоже на сало": снег возле украинской антарктической станции стал красным

4 часа назад
Дима Билан перенес концерт из-за ухудшения здоровья

Дима Билан перенес концерт из-за ухудшения здоровья

5 часов назад
В Московском зоопарке почти на месяц раньше срока проснулись сурки

В Московском зоопарке почти на месяц раньше срока проснулись сурки

5 часов назад
Конец зимы порадует снегом. И дождем

Конец зимы порадует снегом. И дождем

5 часов назад
700 голов Овечкина в НХЛ. Форварду подарят сетку от ворот

700 голов Овечкина в НХЛ. Форварду подарят сетку от ворот

6 часов назад
Двойные стандарты WADA: Мо Фара может уйти от наказания

Двойные стандарты WADA: Мо Фара может уйти от наказания

7 часов назад
От баса до сакселло: в Доме актера Сергей Головня устроит шоу саксофонов

От баса до сакселло: в Доме актера Сергей Головня устроит шоу саксофонов

8 часов назад
Бывший глава ФСИН Реймер выходит из колонии

Бывший глава ФСИН Реймер выходит из колонии

8 часов назад
Супруга Овечкина объявила о том, что ждет второго ребенка

Супруга Овечкина объявила о том, что ждет второго ребенка

18 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку