У троих эвакуированных из Японии россиян выявлена легкая форма коронавируса

У троих эвакуированных из Японии россиян, находящихся в Казани, выявлена легкая форма коронавируса COVID-2019. Всего в Казани находятся на карантине восемь россиян с круизного лайнера Diamond Princess.

Паники нет: в городе присутствует лишь некое волнение. Периодически появляются различные фейковые новости, но они не подтверждаются. Медики внимательно следят за состоянием заболевших. Об этом рассказал в прямом эфире программы "60 минут" корреспондент ВГТРК Станислав Назаров.

Что касается зараженных россиян, то у них болезнь протекает не в активной форме. Как сообщили в Министерстве здравоохранения Татарстана, пациенты чувствуют себя хорошо, состояние у всех стабильное, ни у кого не повышается температура.

По словам корреспондента, о заболевших очень мало информации. Списки эвакуированных россиян не публикуются по этическим соображениям. Известно только, что четверо – жители Казани, один из них несовершеннолетний. Врачи, которые проводят лечение этих граждан, вместе с пациентами находятся в изолированных боксах, и за медиками также ведется наблюдение.

Как ранее сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, эвакуированные россияне и сопровождавшие их лица во время изоляции пройдут обследование на наличие нового коронавируса.

Правительство РФ ужесточило меры защиты от эпидемии коронавируса. Гражданам Китая въезд в Россию временно запрещен. Исключение сделано лишь для граждан Китая, следующих через российские аэропорты транзитом в другие страны.