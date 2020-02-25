25 февраля 202020:08

Захарова рассказала о нападении грузинских журналисток на российскую делегацию

Global Look Press

В Женеве в отделении ООН грузинские журналистки набросились на российскую делегацию с вопросами, приедет ли глава МИД России Сергей Лавров в Тбилиси. "Кричали, пихались, толкались, пытаясь пробиться к министру, — пояснила официальный представитель МИД Мария Захарова. — Идти было невозможно".

Как пояснила российский дипломат, приходилось отодвигать потерявших всякое достоинство женщин, чтобы пройти вперед. Мария Захарова охарактеризовала это как какое-то помрачение разума: поставить себя в зависимость от приезда или неприезда представителя другой страны. "Жалкое зрелище", — написала Мария Захарова на своей страничке в Facebook.

При этом грузинские журналистки переходили от русского к английскому, восклицая время от времени – Don't touch me. Захарова добавила, что грузинские журналистки уже превратились в мем, как британские ученые. Женщина добавила, что ее и ее коллегу журналистки зацепили, а Сергей Лавров от натиска журналисток из Грузии не пострадал.

Тбилиси собирается 14-15 мая 2020 года принять совещание комитета министров Совета Европы. На мероприятиях такого уровня традиционно Москву представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая одно время возглавляла грузинскую дипломатию, отметила, что Тбилиси примет российскую делегацию. Однако представители грузинской оппозиции призвали не допустить приезда Лаврова в Тбилиси.

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