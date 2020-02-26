26 февраля 202000:10

Овечкин: я взволнован возможностью играть с Ковальчуком

twitter.com

Капитан американского "Вашинтон Кэпиталз" Александр Овечкин прокомментировал переход Ильи Ковальчука в столичный клуб. 34-летний российский нападающий признался, что он взволнован возможностью играть вместе с Кови.

"Круто, что мы будем играть вместе. Он привнесет в нашу команду много хорошего, — сказал Овечкин, слова которого приводит Спортбокс.Ru. – Мы играли с ним и раньше, и я знаю, что он хорош. Я очень взволнован".

"Мы и раньше обсуждали, что было бы здорово играть вместе с Ильей за "Кэпиталз". Но это были шутки. Я правда не знал, что такое может произойти. Я же не решаю такие вещи. Но я счатслив, что он с нами. Здесь у него есть возможность выиграть кубок".

Напомним, что Ковальчук пополнил "Вашингтон" 24 февраля, перейдя из "Монреаль Канадиенс". Между клубами произошел обмен – "кэпз" получили Ковальчука, "канадцы" взамен получили право выбора в третьем раунде драфта 2020 года.

Следующий матч "Кэпиталз" проведет 26 февраля против "Виннипег Джетс".

Сейчас

22:10

В Сочи двух детей унесло в море

20:45

В Италии 11 человек умерли от коронавируса

20:32

В Пермском крае произошел прорыв магистрального газопровода

17:58

В Думу внесены поправки к законопроекту об изменениях в Конституцию

17:16

ФАС возбудила дело против производителя "Арбидола"

16:21

Над Красноярском опять "черное небо"

15:40

Мишустин назвал две ключевые задачи правительства

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Коронавирус расползается по Европе: север Италии закрывается на карантин

Коронавирус расползается по Европе: север Италии закрывается на карантин

4 часа назад
Захарова рассказала о нападении грузинских журналисток на российскую делегацию

Захарова рассказала о нападении грузинских журналисток на российскую делегацию

4 часа назад
Пришлось цыкнуть: Путин разъяснил, чем нацпроекты отличаются от госпрограмм

Пришлось цыкнуть: Путин разъяснил, чем нацпроекты отличаются от госпрограмм

3 часа назад
"Один провалился": унесенных в открытое море сочинских школьников сняли на видео

"Один провалился": унесенных в открытое море сочинских школьников сняли на видео

2 часа назад

Трансляции

12:00

Пресс-конференция по итогам российско-албанских переговоров
13:00

Расширенное заседание коллегии МВД России
14:30

Встреча Владимира Путина с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ
Все трансляции
Лейтенантом поднимал бойцов в атаку: умер последний министр обороны-фронтовик

Лейтенантом поднимал бойцов в атаку: умер последний министр обороны-фронтовик

3 часа назад
Наследство Пабло Эскобара приумножилось: город тиранят "кокаиновые бегемоты"

Наследство Пабло Эскобара приумножилось: город тиранят "кокаиновые бегемоты"

1 час назад
Идеальная среда для коронавируса: религиозная секта превратила город в новый "Ухань"

Идеальная среда для коронавируса: религиозная секта превратила город в новый "Ухань"

3 часа назад
Изменщица или верная супруга: из-за ревности мужчина отобрал детей у жены

Изменщица или верная супруга: из-за ревности мужчина отобрал детей у жены

5 часов назад
Первый случай в истории: мочевой пузырь женщины самостоятельно производил спирт

Первый случай в истории: мочевой пузырь женщины самостоятельно производил спирт

7 часов назад
"Купите мне крестик": Наталия Белохвостикова рассказала о первой встрече с приемным сыном

"Купите мне крестик": Наталия Белохвостикова рассказала о первой встрече с приемным сыном

9 часов назад
От боевого летчика до президента - Мубарак умер свободным человеком

От боевого летчика до президента - Мубарак умер свободным человеком

3 часа назад
Владелец "Спартака" лишился полумиллиарда долларов из-за коронавируса

Владелец "Спартака" лишился полумиллиарда долларов из-за коронавируса

3 часа назад
Какие изменения ждут россиян после 1 марта

Какие изменения ждут россиян после 1 марта

14 часов назад
Малышке Еве срочно нужна операция из-за сращения швов черепа

Малышке Еве срочно нужна операция из-за сращения швов черепа

11 часов назад
Нужна помощь: Дашу Коновалову спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Дашу Коновалову спасет внутривенное питание

24.02.2020 09:00
"Лица Победы" - уникальный архив, созданный руками простых людей

"Лица Победы" - уникальный архив, созданный руками простых людей

24.02.2020 07:25
"Лёд 2" собрал первый миллиард в российском прокате

"Лёд 2" собрал первый миллиард в российском прокате

23.02.2020 23:23
В Подмосковье крыса напала на 9-летнюю девочку

В Подмосковье крыса напала на 9-летнюю девочку

1 час назад
Amazon открыла полноценный супермаркет без касс и очередей

Amazon открыла полноценный супермаркет без касс и очередей

2 часа назад
"История любви" от Айшат Кадыровой: масштабный модный показ в Париже

"История любви" от Айшат Кадыровой: масштабный модный показ в Париже

3 часа назад
Honor объявил цену и дату выхода флагмана View 30 Pro в России

Honor объявил цену и дату выхода флагмана View 30 Pro в России

3 часа назад
Ласицкене выиграла чемпионат России в помещении

Ласицкене выиграла чемпионат России в помещении

4 часа назад
Трамп прокомментировал "вмешательство" России в американские выборы

Трамп прокомментировал "вмешательство" России в американские выборы

4 часа назад
Отель на Тенерифе закрыли на карантин после болезни доктора

Отель на Тенерифе закрыли на карантин после болезни доктора

5 часов назад
В России обнаружили много низкокачественной "незамерзайки"

В России обнаружили много низкокачественной "незамерзайки"

5 часов назад
Хирурги перепутали протезы и установили имплант не на ту ногу

Хирурги перепутали протезы и установили имплант не на ту ногу

5 часов назад
Эпидемия коронавируса может сорвать чемпионат Европы по футболу

Эпидемия коронавируса может сорвать чемпионат Европы по футболу

5 часов назад
Светлана Кузнецова вышла в третий круг турнира в Катаре

Светлана Кузнецова вышла в третий круг турнира в Катаре

5 часов назад
Масленичный блин как символ солнца

Масленичный блин как символ солнца

6 часов назад
В Думу внесены поправки к законопроекту об изменениях в Конституцию

В Думу внесены поправки к законопроекту об изменениях в Конституцию

6 часов назад
Гиперреалистичного японского робота научили чувствовать боль

Гиперреалистичного японского робота научили чувствовать боль

6 часов назад
На Рублевке задержали актера с кучей наркотических таблеток

На Рублевке задержали актера с кучей наркотических таблеток

6 часов назад
Искавшего встречи с супругой мужчину сняли с Большого Москворецкого моста

Искавшего встречи с супругой мужчину сняли с Большого Москворецкого моста

6 часов назад
Пентагон определился, как использовать искусственный интеллект на войне

Пентагон определился, как использовать искусственный интеллект на войне

6 часов назад
Кирк Дуглас завещал все свои миллионы на благотворительность

Кирк Дуглас завещал все свои миллионы на благотворительность

6 часов назад
В Псковской области проверили роддом, где на обед подали суп с червями

В Псковской области проверили роддом, где на обед подали суп с червями

7 часов назад
Родственники современных растений: обнаружены зелёные водоросли возрастом миллиард лет

Родственники современных растений: обнаружены зелёные водоросли возрастом миллиард лет

7 часов назад
Число пострадавших от наезда на карнавале в Германии увеличилось до 60

Число пострадавших от наезда на карнавале в Германии увеличилось до 60

8 часов назад
Над Красноярском опять "черное небо"

Над Красноярском опять "черное небо"

8 часов назад
СК установил личность второго подозреваемого в убийстве Япончика

СК установил личность второго подозреваемого в убийстве Япончика

8 часов назад
В Москве эвакуировали на штрафстоянку Бэтмобиль без номеров. Видео

В Москве эвакуировали на штрафстоянку Бэтмобиль без номеров. Видео

8 часов назад
Стерлитамакский таксист помирился с набросившейся на него пассажиркой

Стерлитамакский таксист помирился с набросившейся на него пассажиркой

8 часов назад
Мишустин назвал две ключевые задачи правительства

Мишустин назвал две ключевые задачи правительства

8 часов назад
Охранники супермаркета в Отрадном избили подростка, заподозрив в воровстве. Видео

Охранники супермаркета в Отрадном избили подростка, заподозрив в воровстве. Видео

8 часов назад
Банк России отменил комиссии для банков на переводы денег физлицами в Системе быстрых платежей

Банк России отменил комиссии для банков на переводы денег физлицами в Системе быстрых платежей

8 часов назад
Лидер группы "Океан Эльзы" покинул пост депутата Верховной рады

Лидер группы "Океан Эльзы" покинул пост депутата Верховной рады

8 часов назад
Производитель Sukhoi Superjet 100 сменил "хозяина" и название

Производитель Sukhoi Superjet 100 сменил "хозяина" и название

9 часов назад
Допинг аукнулся. Олимпийская чемпионка Тереза Йохауг жалуется на травлю

Допинг аукнулся. Олимпийская чемпионка Тереза Йохауг жалуется на травлю

9 часов назад
Астрофизики заново взвесили "сфотографированную" чёрную дыру и удивились

Астрофизики заново взвесили "сфотографированную" чёрную дыру и удивились

9 часов назад
Официально раскрыт новый Volkswagen Polo для России

Официально раскрыт новый Volkswagen Polo для России

9 часов назад
Сейсмически активная планета: опубликовано первое обширное исследование марсотрясений

Сейсмически активная планета: опубликовано первое обширное исследование марсотрясений

10 часов назад
От баса до сакселло: в Доме актера Сергей Головня устроит шоу саксофонов

От баса до сакселло: в Доме актера Сергей Головня устроит шоу саксофонов

14 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку