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26 февраля 202009:48

Гонконг выделит 15 миллиардов долларов на поддержку экономики на фоне коронавируса

EPA

Правительство Гонконга решило выделить 120 миллиардов гонконгских долларов (15,4 миллиарда долларов США) на поддержку экономики, которая была ослаблена длительными протестами и вспышкой коронавируса. Об этом сообщает CNBC.

Планируемые расходы приведут к "рекордно высокому" дефициту бюджета в размере 139,1 миллиарда гонконгских долларов, или около 4,8% ВВП, заявил министр финансов Гонконга Пол Чань.

Он изложил меры по оказанию помощи предприятиям, рабочим и домохозяйствам в преодолении экономических последствий вспышки вируса. К этим мерами относятся выделение кредитов под низкую процентную ставку для малых и средних предприятий со 100%-ной гарантией правительства, а также 100%-ное снижение ставки налога на прибыль до 20 тысяч гонконгских долларов включительно.

Кроме того, власти объявили о денежных выплатах в размере 10 тысяч гонконгских долларов постоянным жителям Гонконга в возрасте 18 лет и старше.

Однако министр финансов предупредил, что "разовые меры по оказанию помощи", возможно, придется "постепенно сокращать" в ближайшие годы, поскольку расходы правительства растут.

Экономика Гонконга в 2019 году сократилась впервые с 2009 года на фоне антиправительственных протестов в городе и торгового конфликта между США и Китаем. ВВП азиатского финансового центра в прошлом году сократился на 1,2%.

В IV квартале ВВП города упал на 2,9% в годовом выражении.

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