Пирожка упекли: вербовщик "Правого сектора" сядет на 4 года

Украинец Игорь Пирожок — вербовщик организации "Правый сектор" (запрещена в РФ) приговорен к 4 годам колонии общего режима. Он был задержан в апреле прошлого года. Как выяснили следователи, Пирожок к этому моменту уже год проживал в Подмосковье по разным конспиративным адресам и занимался агитацией. Он распространял пропагандистские материалы "Правого сектора", заявлял, что намерен вести партизанскую войну против России и даже пытался набрать отряд для помощи украинским силовикам в Донбассе, передает телеканал "Россия 24".