Чистая прибыль ВТБ по МСФО выросла в 2019 году на 12,9%

Чистая прибыль ВТБ по МСФО выросла в 2019 г. на 12,9% в годовом выражении до 201,2 млрд руб. против 178,2 млрд руб. в 2018 г.

В том числе прибыль корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ составила 135,4 млрд руб. (в 2018 г. — 102,3 млрд руб.), розничного бизнеса — 65 млрд руб. (109,8 млрд руб.), малого и среднего бизнеса — 34,5 млрд руб. (33,9 млрд руб.), сообщает ВТБ.

Чистые процентные доходы составили 440,6 млрд руб. (+ 0,2%). Чистая процентная маржа сократилась до 3,4% с 3,7% годом ранее.

Цикл снижения ключевой ставки ЦБ, начатый в июне 2019 г., привел к росту процентной маржи до 3,5% с 3,3% в III и II кварталах 2019 г.

Чистые комиссионные доходы ВТБ увеличились в 2019 г. на 29,2% до 108,5 млрд руб. Расходы на персонал и административные издержки составили 254,2 млрд руб. (+ 12,6%).

Корпоративный кредитный портфель сократился на 4% до 8 трлн 96,2 млрд руб. Розничный кредитный портфель увеличился на 12,6% до 3 трлн 365,3 млрд руб. Совокупный кредитный портфель вырос на 0,3% до 11 трлн 461,5 млрд руб.

Активы ВТБ составили к 31 декабря 2019 г. 15 трлн 516,1 млрд руб. (+ 5,1%).