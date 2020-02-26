В уссурийских пельменях нашли плесень и кишечную палочку

Плесень и кишечную палочку выявила в пельменях производителя из Уссурийска Приморская межобластная ветеринарная лаборатория Россельхознадзора. Как сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, исследования проводились в рамках госзадания по безопасности пищевой продукции.

В результате лабораторных исследований в партии пельменей производителя из Уссурийска ИП Паршина О.В. обнаружены бактерии группы кишечной палочки и плесневые грибы. Общий уровень бактериальной обсемененности превысил норму в 150 раз.

Специалисты напоминают, что употребление такой продукции может вызвать пищевые отравления. Бактерии кишечной палочки очень быстро размножаются и достаточно агрессивны. А бактерии плесени обладают токсичностью и могут вызывать пищевые токсикоинфекции.

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в адрес производителя направлено предписание на отзыв разрешения на серийный выпуск продукции, также производитель проинформирован о невозможности продажи небезопасной продукции.