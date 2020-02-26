Moody's ухудшило прогноз роста продаж автомобилей в 2020 году

Агентство кредитных рейтингов Moody's Investor Service ухудшило свой прогноз по мировым продажам автомобилей в 2020 году, причем наибольший удар придется на Китай из-за усилений вспышки коронавируса, передает Reuters.

Агентство заявило, что ожидает, что мировые продажи автомобилей упадут на 2,5% в 2020 году, что ниже его предыдущей оценки падения в текущем году на 0,9%.

Moody's сохранило "негативный" прогноз по сектору и заявило, что ожидает, что мировые продажи восстановятся лишь незначительно в 2021 году и вырастут на 1,5%.

В настоящее время агентство ожидает, что продажи автомобилей в Китае, крупнейшем мировом рынке, упадут на 2,9% в 2020 году по сравнению с предыдущими оценками роста на 1%.

Китайская ассоциация автопроизводителей (CAAM) предупредила, что ожидает значительного снижения уровня производства и продаж автомобилей в Китае в феврале из-за вспышки коронавируса.

Согласно данным CAAM, опубликованным в среду, продажи автомобилей в Китае в январе упали на 18,7%, что оказалось хуже, чем ожидалось ранее, ознаменовав 19-й месяц подряд спада продаж в отрасли.

Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщила о еще 406 новых зараженных, по сравнению с 508 днем ​​ранее, в результате чего общее количество подтвержденных случаев заболевания в материковом Китае достигло 78064 человека. Число погибших увеличилось на 52 до 2715 человек.