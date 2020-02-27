В результате стрельбы на пивоваренном заводе в Милуоки погибли семь человек

В Милуоки на территории административного комплекса предприятия MolsonCoors, производящего пиво​​, произошла стрельба.

В результате погибли семь человек, включая человека, устроившего стрельбу, передает РИА Новости.

Полиция попросила граждан объезжать место происшествия. Проводится расследование.