Франция готовится к эпидемии коронавируса

Первый француз умер от коронавируса в Париже. Двумя неделями ранее в стране зафиксировали летальный случай от инфекции, но это был гражданин из Китая. Еще двое французов пополнили список зараженных. За прошедшую ночь во Франции было зарегистрировано два дополнительных случая заражения новым коронавирусом.

"По трем новым случаям, которые у нас зарегистрировали за ночь – гражданин Франции 55 лет, он госпитализирован в Амьене. Пациент в тяжелом состоянии, и сейчас в реанимации. Проводится расследование этого случая. Еще один заболевший – 36-летний француз, который госпитализирован в Страсбурге. Он вернулся из Ломбардии, без ярко-выраженных признаков заболевания. Изучается список лиц, с которыми он контактировал. Еще один случай – это гражданин Франции 60 лет. Ему вчера был проведен срочный тест в парижском госпитале. Туда он поступил в крайне тяжелом состоянии и, к сожалению, ночью скончался", — говорит директор Управления здравоохранения Франции Жером Саломон.

Врачи больницы в Страсбурге заявили, что случай с 36-летним пациентом не вызывает беспокойства. А вот мужчине в Амьене долго не могли поставить диагноз, было упущено время, и сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии. В общей сложности, на утро среды количество зараженных в стране составило 17 человек.

Франция готовится к эпидемии, заявил министр здравоохранения Оливье Веран. В этой связи правительство уже разместило заказ на дополнительные десятки миллионов медицинских масок. Спрос в эти дни вырос до полумиллиарда, а в обычные дни продается около 150 миллионов экземпляров.

Принимать решение о закрытии границ правительство Франции не спешит, считая его преждевременным. Даже несмотря на то, что в эти дни из Италии, оказавшейся на данный момент наиболее затронутой в Европе страной, массово возвращаются туристы.

Экс-кандидат в президенты Франции Сеголен Руаяль заявила в среду, что в контексте распространения коронавируса не понимает решения властей разрешить приезд из Италии в Лион около 3 тысяч болельщиков "Ювентуса" на матч Лиги чемпионов. Ответом стало заявление мэра Лиона Жерара Колона, о том, что он лично будет на трибунах во время матча, причем без маски. Ввести контроль на границах с Италией ранее потребовал целый ряд политиков, включая мэров приграничных городов и главу партии Национальное объединение Марин Ле Пен.

"Вопрос ограничения свободы передвижения или введения контроля на границах будет обсуждаться в четверг утром, на совещании у премьер-министра. Эдуард Филипп пригласил руководителей всех политических партий для обсуждения мер противодействия распространению вируса", — сказала Ле Пен.

Первая в Европе смерть от болезни, вызываемой кононавирусом, также была зафиксирована во Франции — 80-летний турист из Китая скончался 10 дней назад. Возможно, печальная статистика пополнится еще одним туристом из Китая: в среду утром он был найден мертвым в одном из отелей на лазурном берегу. Пока причина смерти не установлена, но гостиница до завершения следственных мероприятий взята на карантин.