Подростков, пропавших в море, ищут 260 человек

В Сочи увеличена группировка спасателей и волонтеров, занятых поисками подростков, пропавших в море, до 260 человек, передает РИА Новости.

По информации ГУ МЧС по Краснодарскому краю, не прекращавшийся ночью поиск двух подростков, пропавших в море вечером во вторник, результатов не принес.

Утром в четверг авиация возобновила работу, усилена группировка на берегу. Кроме спасателей в поисках детей участвуют сотрудники полиции, представители казачества и добровольцы.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин направил в Сочи криминалистов центрального аппарата СК для помощи в поиске.

Как сообщалось, во вторник вечером двух 14-летних подростков смыло в море огромной волной, когда они пытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревском.

В поисках детей задействован вертолет Ка-32 МЧС и катер, в небо поднят беспилотник, второй катер выдвинулся из центра Сочи.