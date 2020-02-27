Жертвами массовых беспорядков в Индии стали 32 человека

Жертвами длящихся уже четыре дня массовых беспорядков в Нью-Дели стали 32 человека, более 250 получили различные травмы, сообщает телеканал NDTV.

Ожесточенные схватки начались еще 24 февраля. Столкновения проходят между сторонниками и противниками новой редакции закона о гражданстве. Согласно ей немусульмане-беженцы из соседних стран — Пакистана, Афганистана и Бангладеш — смогут получить индийское гражданство по упрощенной процедуре. Индийские мусульмане резонно сочли такую трактовку буквы закона противоречащей конституции, где постулируется равенство гражданских прав независимо от вероисповедания.

Пока умудренные опытом представители общин вели дискуссии, радикально настроенная молодежь начала громить магазины и машины выходцев из соседних стран, пролилась кровь. Первоначально сообщалось о 20 погибших, потом их число увеличилось до 28. Сегодня стало известно, что в больницах скончались еще четыре человека из более чем 250 госпитализированных.

Жертвой беспорядков стал один полицейский, после его гибели оппозиционные силы потребовали отставки главы МВД. Чиновник парировал тем, что провел несколько оперативных совещаний и отчитался о задержании 106 причастных к стычкам на улицах города.