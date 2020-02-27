Росприроднадзор предложил ввести в Красноярске единую систему экомониторинга

В Красноряске объединят в единую три системы экологического контроля - федеральную, краевую и самих предприятий. С таким предложением выступила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, которая накануне прибыла с рабочей поездкой. Одна из целей приезда - обстоятельный разговор с промышленниками.

Создание единой системы мониторинга позволит с большей точностью определять источник загрязнения, поскольку к краевым датчикам добавятся еще федеральные. Все данные будут открытыми и доступными, что позволит предоставлять объективную информацию для любого жителя Красноярска. Как передают "Вести Красноярск", перспективу идеи уже оценили экологи.

Директор Института экологии и географии СФУ Руслан Шарафутдинов, поясняет: "Если в центр мы поставим один датчик, то получим среднюю температуру по больнице, которая зачастую ни о чем не говорит. Естественно, более широкий охват точек, желательно при наличии высокой оперативности, это немаловажный фактор. Надо быстро установить, а не сообщать через две недели, что были превышения"

Предложения Росприроднадзора поддержал губернатор Александр Усс, который через федеральные власти вовлек предприятия, подчиняющиеся центру, в решение проблем города.