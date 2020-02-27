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Коронавирус 1 час назад

27 февраля 202015:29

COVID-19: вирус из Китая, который никто не ждал

Global Look Press

Коронавирус COVID-19, о котором в начале 2020 года никто ничего не знал, стал важнейшей темой новостных выпусков всех стран. Первые заразившиеся появились в конце декабря 2019 года в китайском Ухане, предположительно они подхватили инфекцию на рыбном рынке.

Информация менялась с каждым днем: появлялись новые заболевшие и заразившиеся вирусом, ученые пытались обнаружить источник инфекции, изучали структуру вируса, приступили к созданию вакцины. Ситуацию, сложившуюся вокруг нового коронавируса, комментирует иммунолог и гематолог, профессор Жан-Франсуа Росси из Университета Монпелье и Института рака Св. Екатерины.

Что известно про вирус?

Неизвестный ранее вирус COVID-19 относится к семейству коронавирусов. Они циркулируют между животными, а некоторые способны передаваться от животных людям.

Коронавирусы уже громко заявляли о себе – представители именно этого семейства являются возбудителями ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и острого тяжелого респираторного синдрома (SARS), более известного как атипичная пневмония. Вспышки этих заболеваний были зарегистрированы в 2012 и 2002 годах соответственно.

Впрочем, коронавирусы часто являются причиной довольно безобидных заболеваний – немалая доля ОРВИ, которые сопровождаются насморком, повышением температуры и другими простудными симптомами, вызваны теми или иными коронавирусами.

Ученые уже много знают о геноме и структуре вируса. Геномы COVID-19 и вируса, вызвавшего атипичную пневмонию, оказались сходны на 79%. Это дало основания предполагать, что и клетки хозяина эти вирусы заражают сходным образом – эта догадка в дальнейшем подтвердилась.

Источник заражения до сих пор не обнаружен: в середине января 2020 года ученые не исключали возможности, что животным, от которого заразились первые заболевшие, была змея. Сейчас же исследователи больше склоняются к мнению, что природным резервуаром COVID-19 являются летучие мыши.

Как распознать болезнь?

Симптомы коронавирусной инфекции, вызываемой новым вирусом, в целом сходны с привычными для нас симптомами ОРВИ – у заболевших повышается температура, появляются респираторные симптомы (насморк, кашель), ощущается слабость и боли в мышцах.

У медиков пока нет единого мнения о продолжительности инкубационного периода инфекции, вызываемой COVID-19: сперва говорили о двух неделях, однако последние данные указывают на то, что инкубационный период может длиться почти месяц. Все это время человек не испытывает никаких проблем со здоровьем, но при этом способен заражать окружающих.

Наиболее точным способом обнаружения инфекции является сейчас лабораторная диагностика – наборы для проведения анализа появились очень быстро и сейчас имеются на вооружении у врачей из многих стран.

Вирус действительно опасен? Что можно сказать о его заразности?

Появившийся в Китае вирус довольно быстро распространился по всему миру. По состоянию на 24 февраля 2020 года инфицированные люди выявлены более, чем в 30 странах. Число заразившихся приблизилось к 80 тысячам, а более 2700 человек скончались.

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение об объявлении чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Эксперты ВОЗ присвоили эпидемии коронавируса этот статус, так как сочли, что распространение COVID-19 представляет опасность для жителей всех стран. Статус подлежит пересмотру через три месяца: он может быть отменен или пролонгирован.

Ученые, проанализировав данные о распространении инфекции, смогли подсчитать эффективность передачи вируса (R0) – предположительное количество людей, которые могут заразиться после контакта с заболевшим. Максимальный показатель принадлежит кори, которая с R0 равным 18, считается самой заразной болезнью в мире.

Новый коронавирус менее заразен – для него этот показатель по разным оценкам составляет 2-4,6 пункта. Летальность коронавируса на данный момент предположительно составляет 3%.

Что можно сказать о группах риска? Кто чаще заражается новым коронавирусом?

Всемирная организация здравоохранения проанализировала данные о большинстве заболевших и пришла к выводу, что заразиться COVID-19 может любой вне зависимости от пола и возраста, а средний возраст заболевших составляет 51 год.

Для пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, например, диабетом или болезнями сердца, заражение коронавирусом чаще заканчивается летальным исходом. У людей с ослабленным иммунитетом вирус легче проникает в организм и активнее в нем размножается.

Стоит обратить внимание на профилактику респираторных инфекций в целом, пока средства терапии и профилактики коронавирусной инфекции находятся в стадии разработки. В их числе французский иммунолог выделил российский препарат "Полиоксидоний", исследованный и описанный его научной группой. Механизм действия препарата направлен на усиление работы иммунной системы, он увеличивает резистентность организма в отношении локальных и генерализованных инфекций, вызванных вирусами. Препарат помогает укреплять иммунитет, что может оказаться значимым при встрече с коронавирусной инфекцией, для которой характерно подавление иммунитета.

"Если у меня будет доступ к этому препарату, я его буду назначать, особенно пациентам в группе высокого риска и пациентам в начальной стадии развития респираторной вирусной инфекции. Благодаря своему эффекту, "Полиоксидоний" может усиливать работу иммунной системы и, следовательно, оказывать влияние на защиту от любой инфекции, особенно вирусной, а значит и от нового коронавируса тоже", — резюмировал Жан-Франсуа Росси.

Когда можно будет привиться от этого вируса и как обезопасить себя и близких?

Сейчас не существует ни специфического лечения инфекции, вызванной COVID-19, ни вакцины, способной защитить от заражения. Активные разработки в области разработки вакцины сейчас ведутся, но по самым оптимистичным прогнозам воспользоваться ей можно будет не раньше, чем через год.

И ВОЗ, и Роспотребнадзор рекомендуют не забывать о гигиене – мойте руки и не трогайте грязными руками лицо. Старайтесь не бывать в местах массового скопления людей, а также избегайте общения с людьми с явными признаками простуды. В том случае, если вы обнаружили респираторные симптомы у себя, обратитесь к врачу, чтобы тот помог идентифицировать возбудителя заболевания.

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