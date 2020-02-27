Путин: государство создает условия для привлечения высококлассных специалистов

Владимир Путин считает, что российское государство успешно создает условия для того, чтобы привлекать к нам высококлассных специалистов в области высоких технологий. Об этом президент России заявил в интервью ТАСС — агентство в четверг утром опубликовало очередную серию проекта "20 вопросов Владимиру Путину", посвященную утечке мозгов и Силиконовой долине.

"Люди ведь как рыбы: рыбы ищут где глубже, а человек — где лучше, — напомнил президент известную поговорку. —Высококлассные работники ищут места наилучшего применения своих знаний, способностей и умений. Там, где больше платят — туда и едут".

В такой ситуации, считает президент, у государства есть два пути. Один — "хватать и не пущать", обременять дополнительными обязательствами наподобие обязательной отработки определенного количества лет после получения образования, либо возврата денег за него в случае отъезда за границу.

"В целом это возможный вариант, — считает президент России. — Если вы учитесь за счет государства, особенно если целевым образом — допустим, регион за вас платит в надежде на то, что вы вернетесь — так это же справедливо тогда". Те, кто не хотят выполнять условия такого контракта, могут вернуть деньги. "Это — по-честному", — добавил Путин.

Второй же путь борьбы с утечкой высококлассных специалистов — "создавать условия, платить", но при этом важно повышением уровня оплаты не вызвать перекосов на рынке труда. "Надо повышать. Как мы это делаем? … Мы сейчас разработали очень большую систему грантовой поддержки. Это касается не только IT, это касается и высокотехнологичных сфер. И хорошо работает", — сказал президент.

Система, по мнению Владимира Путина, работает: "Пошёл поток приезда". Несмотря на большой отток специалистов, многие возвращаются. "И Mail.Ru у нас тоже развивается, — напомнил глава государства. — И "Яндекс" развивается. Не было вообще — теперь есть. И конкурируют хорошо с крупными международными компаниями, с тем же Google".

"Многие реально хотят вернуться, и мы многих возвращаем сейчас. Создаем условия, лаборатории им делаем, отдельно создаем условия оплаты труда", — рассказал президент. При этом Путин отметил, что его особенно радует: вернувшиеся хотят активно подключать к работе российских молодых специалистов.

Успешные проекты, по словам главы государства, ведутся в самых разных областях: в генетике, биологии, "цифре", искусственном интеллекте, робототехнике. Но президент признал: создание привлекательных условий для высококлассных специалистов в области высоких технологий — "это сложный процесс, длительный".