Резко выросшие дорожные штрафы обещают пересмотреть

Поправки в КоАП, устанавливающие повышенные штрафы для водителей за нарушения ПДД, уже вызвали бурную реакцию в обществе. Теперь в Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов.

Про пересмотр размера штрафов в новом КОАП сообщил заместитель министра юстиции России Денис Новак в ходе общественных слушаний на данную тему. Он сообщил, что "резкое увеличение штрафов за нарушения правил дорожного движения, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, не соответствует запросам общества", пишет РИА Новости.

Замглавы ведомства пояснил, что предложения по блоку, касающемуся нарушений ПДД, готовило МВД. При этом разработчики, по его словам, стремились добиться снижения смертности на дорогах. Как подчеркнул Новак, главная цель нового КоАП - не фискальная: в конечном итоге кодекс должен обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан и в целом улучшить качество жизни людей.

Замглавы Минюста также заявил о необходимости развивать инфраструктуру, наводить порядок в порядке установки дорожных знаков и утвердить требования к автоматическим средствам фиксации и правилам их размещения.

Напомним, проект нового Кодекса об административных нарушениях предлагает, к примеру, повышение минимального штрафа за превышение скорости на 20-40 км/ч до 3 000 рублей, за перевозку детей без специального удерживающего устройства и нарушения на ж/д переездах - до 5 000 рублей. Вслед за резкой реакцией в обществе проект раскритиковали и российские власти. Так, премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что новые штрафы будут непосильными для автомобилистов.

Ранее столичные власти также ратовали за штраф в 5000 рублей и против +20 км/час.