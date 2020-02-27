Житель Липецка в пылу ссоры с супругой устроил резню в квартире

Семейная трагедия разыгралась в ночь на четверг в Липецке. Глава семейства в ходе ссоры набросился с ножом на супругу и детей, убив младшую дочь и сильно порезав старшую. После расправы он поджег квартиру и свел счеты с жизнью — его тело нашли у подъезда, сообщает региональное управление СКР.

ЧП произошло около трех часов ночи на улице Стаханова. Что послужило причиной размолвки с 36-летней женой, работающей мировым судьей, остается неизвестным, но в разгар конфликта 35-летний мужчина схватился за нож. Четырехлетняя дочь от полученных травм скончалась на месте, 11-летнюю девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии, серьезные травмы получила и супруга.

Липчанин после содеянного попытался поджечь квартиру, а после выпрыгнул из окна. К моменту прибытия медиков он был мертв.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство малолетнего" и "Покушение на убийство трех лиц".