Огненное ДТП на юге Москвы: в тоннеле сгорела машина лихача

Столичная полиция выясняет обстоятельства огненной аварии в Северном Чертанове. ДТП произошло в тоннеле. Водитель "Мерседеса" не справился с управлением и на большой скорости врезался в стену. После столкновения машина загорелась.

Пострадали три человека, среди которых двое подростков 16 и 17 лет. Они госпитализированы. Из горящего автомобиля водителя и пассажиров спас таксист, который проезжал мимо.

По предварительным данным, за рулем "Мерседеса" находился 23-летний Артем Доценко, любитель дорогих машин и быстрой езды. В соцсетях молодой человек неоднократно публиковал видео своих скоростных заездов. А протоколы за нарушение ПДД лихач сжигал и снимал процесс на камеру.