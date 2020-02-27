40 лет строгого режима: Краснодарский суд огласил приговор жестоким убийцам

Краснодарский краевой суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении троих мужчин, обвиненных в жестоком убийстве и хищении, сообщает ГТРК "Кубань" со ссылкой на пресс-службу Краснодарского краевого суда.

Согласно полученной информации, в 2018 года один из подсудимых — Санников — приехал из Москвы в гости к старшему брату в Сочи. Они организовали совместный бизнес по продаже горюче-смазочных материалов. За это время у братьев сложились напряженные отношения. В результате Санников познакомился с двумя мужчинами и договорился с ними об убийстве родственника. Злоумышленники спланировали преступление и распределили роли между собой.

В декабре 2018 года сообщники дождались возвращения 45-летнего мужчины домой, после чего завели его в хозяйственную постройку. Один из преступников начал его душить, в то время как брат с помощью молотка нанес ему несколько ударов по голове. Когда мужчина прекратил подавать признаки жизни, они забрали его автомобиль и отвезли тело в Мацестинский лесопарк. Уже на месте Санников отсек голову брату, для того, чтобы затруднить его опознание. После этого обвиняемые избавились от транспортного средства, сбросили его в овраг, после чего закрыли сверху ветками. Помимо этого преступники похитили деньги и документы, которые затем сожгли.

В скором времени всех троих задержали. На время следственных мероприятий они были заключены под стражу. Однако Санников во время конвоирования в СИЗО совершил побег. Спустя пару дней после этого его задержали полицейские. Санникову предъявили еще одно обвинение по статье 313 УК РФ "Побег из-под стражи".

После того, как были исследованы многочисленные доказательства, которые были представлены сторонами защиты и обвинения, суд вынес обвинительный приговор. Основываясь на том, какую роль выполнял в групповых преступлениях каждый из подсудимых, им были назначены следующие сроки: Санников получил 17 лет колонии строгого режима, Крутских — 12 лет, Антипов — 10 лет. Приговор не вступил в законную силу.