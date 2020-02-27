Томичей предостерегают от "выгодных кредитов"

Томичей настоятельно предостерегают от "выгодных кредитов". Как рассказали ГТРК "Томск" в областном УМВД, в регионе наблюдается очередной всплеск аферистов. Способы, которыми они выманивают у доверчивых граждан деньги, становятся все изощреннее.

Некоторые мошенники обзванивают жителей и предлагают оформить кредиты с якобы необыкновенно выгодными ставками, поделилась замуправляющего томским отделением Банка России Елена Петроченко. Причем получить такой кредит можно прямо по телефону, правда, за это людей сразу просят оплатить комиссию. Как известно, сейчас многие банковские услуги можно оформить через интернет. Этим мошенники тоже пользуются, предлагая различные онлайн-услуги. В результате наивные граждане совершают платежи, в итоге лишаясь немалых сумм.

Еще один способ обмана — поиск жертвы в онлайн-сервисах, где люди подбирают себе подходящий кредит. Заполняя на таких сайтах заявку, человек автоматически попадает в ловушку многочисленных лжебанков и микрофинансовых организаций. Начинается обзвон потенциальных жертв. Как пояснила Елена Петроченко, самое главное — как можно быстрее распознать мошенника. Никогда не оплачивать какую-то комиссию и уж тем более — никому не передавать данные своей карты. Настоящие банковские учреждения не будут просить делать какие-либо платежи дистанционно, предостерегает эксперт.

Специалисты утверждают: подобные коммерческие организации обычно работают без какой-либо правовой базы и, скорее всего, юридически вообще не оформлены. Так что вернуть себе средства, которые у вас выманили обманщики, практически нереально. Как не странно, доверчивость наших граждан по-прежнему безгранична. Остается надеяться только на собственную интуицию и осторожность.