Клепач: коронавирус может замедлить рост ВВП России на 0,1%

Рост ВВП России может замедлиться из-за распространения коронавируса на 0,1%, заявил главный экономист "ВЭБ.РФ" Андрей Клепач.

Но в пессимистическом сценарии "это будет значительно больше. Все зависит от того, как тормознется Китай, а это, так или иначе, (экспорт — прим. ред.) железной руды, леса и всего остального", отметил Клепач, сообщает ТАСС.

Замедление роста китайской экономики отразится на мировых нефтяных ценах, коронавирус добавляет к их падению $1,5-2, что напрямую скажется на экономике России, пояснил Клепач.

Рост ВВП Китая может замедлиться до 5-5,5%, официальный прогноз правительства страны составляет 6%. Мировой ВВП может потерять 0,1-0,2%.

ВВП Китая составляет 19% мирового ВВП. Это означает, что рост мировой экономики замедлится на 0,1-0,2%. "Проценты маленькие, но, на самом деле, это большой объем — порядка $0,5 трлн, если не больше", — пояснил Клепач.

Торможение китайской экономики скажется на экономике Южной Кореи, Японии и Индии. Если влияние коронавируса на экономику Италии окажется серьезным, то могут пострадать другие страны Европы.

"По-видимому, масштаб потерь будет выше. Неслучайно глава МВФ Кристалина Георгиева заговорила о пессимистичном сценарии, когда мировая экономика потеряет примерно 1% своего роста, а то и больше. Это не кризис, не рецессия, но беспрецедентное торможение. Рост (мирового ВВП — прим. ред.) будет порядка 2% или даже ниже. Это серьезно скажется на ценах на нефть, на металлы, на продовольствие, а также на разные оценки и ожидания по объемам экспорта", — заключил Клепач.