Камера сняла момент падения трамвая на машины в Самаре

"Сбежавший" от вагоновожатой трамвай, который сошел с рельсов и повредил пять автомобилей в Самаре, попал в объектив камеры наблюдения.

ЧП произошло днем 27 февраля рядом с торговым центром "Апельсин". Вагоновожатая вышла на остановке, чтобы посмотреть, откуда идет дым, но трамвай в этот момент тронулся с места и начал набирать скорость. В повороте, как видно на кадрах, он сошел с рельсов, вылетел боком на парковку и рухнул на автомобили.

В результате ДТП никто не пострадал, поскольку пассажиров в вагоне не было.