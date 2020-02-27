27 февраля 202017:59

В Чехове разносчик еды взорвал банкомат

В Чехове разносчик еды взорвал банкомат

Подмосковная полиция разыскивает доставщика еды, который минувшей ночью подорвал банкомат в Чехове. Момент ограбления сняли камеры видеонаблюдения.

Преступник был одет в форму курьера и нес за плечами узнаваемый рюкзак. Вот только вместо продуктов в нем оказались взрывчатка и детонатор. Грабитель забрал из поврежденного банкомата почти 800 тысяч рублей и сбежал. Пока курьера-подрывника задержать не удалось.

Текст: "Вести-Москва"

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