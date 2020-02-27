Принуждал к интиму и угрожал убийством: в чем обвиняют мэра Георгиевска

Мэр Георгиевска Максим Клетин отстранен от должности на два месяца за угрозу убить 26-летнюю Вилену Никифорову. С ней у чиновника, вероятно, были близкие отношения. Кроме того, Клетин оказался замешанным еще в одном скандале — в Интернете обнародовали его обнаженную фотографию, а также странный видеоролик, на котором мужчина называет себя "приличной принцессой".

Молодая любовница Вилена утверждает, что с Клетиным они познакомились в апреле 2018 года, когда девушка пришла с мамой к нему на прием по личным вопросам. Мэр взял местную жительницу под свое покровительство, больше года принуждал к интиму, а за отказы угрожал расправиться с ней и ее родными.

Супруга Максима Любовь Клетина, в свою очередь, утверждает, что ее мужа подставили, а жертва угроз — самая настоящая мошенница, которая захотела заработать на их семье. Женщина рассказала, что их преследуют, им угрожают.

О существовании любовницы законная супруга узнала в ноябре 2019 года. Муж сам рассказал ей о полуторагодичной связи на стороне и предупредил о возможном шантаже. Клетин поделился, что влюбился в девушку и собирался на ней жениться, но потом передумал. Вилена, в свою очередь, потребовала компенсировать ей потерянное время — купить дорогую машину.

Любовница в студии "Прямого эфира" назвала мэра Георгиевска психически нездоровым человеком, который приставлял к ее горлу нож, душил. Как только девушка пыталась заговорить о расставании, мужчина начинал угрожать.

Супруга Клетина рассказала, что интимные фотографии муж присылал Вилене по ее же просьбе. Да и видео сделано для молодой возлюбленной, поскольку та просила "что-нибудь прикольное".

Любовь заявила, что останется с мужем, невзирая ни на что, поскольку подобные загулы случаются у всех мужиков. По ее словам, дело женщины — сохранить семью и свои интересы.



Шесть лет назад Максим Клетин был арестован по обвинению в участии в банде Аслана "Джако" Гагиева. Мужчина, в свою очередь, свою вину не признал и назвал данный эпизод происками политических противников.

Какие еще жертвы числятся в "послужном списке" 26-летней охотницы за "папиками"? Что рассказала предыдущая "жертва" любвеобильного Клетина? Как смотрят на ситуацию депутаты федерального и регионального уровней? Ответы на эти и другие вопросы — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".