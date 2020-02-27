Московское "Динамо" уступило одноклубникам из Минска и попало в плей-офф на "Спартак"

Столичное "Динамо" не сумело подняться на третью строчку в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В Минске подопечные Владимира Крикунова проиграли белорусским одноклубникам со счетом 3:4 и теперь в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина встретятся с московским "Спартаком".

Хет-трик в составе минчан оформил Андрей Костицын. Еще одна шайба оказалась на счету Александра Павловича. У гостей отличились Егор Зайцев, Андрей Миронов и Дмитрий Яшкин. Травму в этой встрече получил вратарь бело-голубых Иван Бочаров и был заменен на Александра Еременко.

Динамовцы набрали 82 очка и не смогли обойти финский "Йокерит", занимающий третью строчку на Западе. Белорусская команда с 39 баллами осталась последней в Западной конференции.