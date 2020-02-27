Два противолодочных Ту-142 выполнили полет над Норвежским и Баренцевым морями

Экипажи двух дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнили учебный полет над нейтральными водами Норвежского и Баренцева морей продолжительностью около 12 часов.

Пилоты прошли по заданному курсу в условиях безориентирной местности, отработав слаженность действий при пилотировании без наземных радиотехнических средств аэронавигации. Также экипажи выполнили тренировку по решению задач в дальней морской зоне и провели ледовую разведку, передает РИА Новости.

Как подчеркнули в пресс-службе Северного флота, полеты, проводимые в рамках программы боевой подготовки экипажей в зимнем учебном периоде, были выполнены в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.