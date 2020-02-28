Вице-премьеры правительства стали кураторами нацпроектов

Совет при президенте по стратегическому развитию назначил кураторов нацпроектов. Все они в ранге вице-премьеров. Общими вопросами реализации поручено заниматься Андрею Белоусову и Дмитрию Григоренко. Андрей Белоусов, кроме того, возьмётся за проекты, касающиеся малого и среднего предпринимательства, производительности труда, а также международной кооперации и экспорта.

Куратором "Здравоохранения", "Образования", "Науки" и "Демографии" стала Татьяна Голикова, сообщает телеканал "Россия 24". Дмитрию Чернышенко доверили нацпроекты "Цифровая экономика" и "Культура". Марату Хуснуллину досталось кураторство за проектами по жилью и дорогам. Кроме того, наравне с Викторией Абрамченко он займётся экологией. А вместе с Юрием Борисовым — будет курировать комплексный план модернизации магистральной инфраструктуры.