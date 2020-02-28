Крупное ДТП в Кузбассе унесло жизни 4 человек

В пятницу, 28 февраля, утром в Кемеровской области в результате столкновения двух автомобилей погибли четыре человека, еще один пострадал и был госпитализирован.

Трагический инцидент произошел на трассе Ленинск-Кузнецкий — Прокопинск – Новокузнецк. При столкновении один из автомобилей загорелся, передает ТАСС.