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Коронавирус 30 минут назад

28 февраля 202008:40 Александр Балицкий

Гармония инь и янь: Китай пытается осилить коронавирус отварами и прикуриванием

Гармония инь и янь: Китай пытается осилить коронавирус отварами и прикуриванием

Из-за распространения коронавируса COVID-19 в Южной Корее перенесли проведение ежегодной парусной регаты. Точной информации о новых датах пока нет. Корея стала крупнейшим очагом эпидемии за пределами Китая.

Это не утренняя зарядка и не коллективное самоистязание, а древняя китайская практика, что помогает разгонять кровь. Методы традиционной медицины от иглоукалывания до прогреваний скрученной в сигары полынью в больницах используют все активней. И вместе с современными препаратами выдают пакетики со специальными отварами. Целебные корешки и травы для зараженного Хубэя расфасовывают в промышленных масштабах.

"Здесь нет ничего, чтобы "на глаз", — поясняет фармацевт. — Точная дозировка. И для каждого пациента она своя, в зависимости от результатов анализов".

Выпить противовирусный отвар в Пекине предлагают всем желающим, бесплатно. Прямо у входа в клинику традиционной медицины поставили специальный термос, можно подойти, налить. Судя по всему, жители соседних домов так и делают. Здесь же инструкция — два раза в день по сто пятьдесят миллилитров.

Тут ведь главное гармония — "инь" и "янь". А эффективность — безусловно, в сочетании с современными методами — специалисты подтвердили.

"Китайская традиционная медицина применялась для лечения 80 процентов больных с коронавирусом. И более чем в 90 процентах случаев им стало значительно лучше", — отмечает главный врач клиники традиционной медицины Цзян Липин.

Вот и из первого временного в Ухане стационара "Дахуашань" выписаны первые пациенты. Но переломный момент еще не наступил.

"Наш прогноз заключается в том, что эпидемию можно будет контролировать к концу апреля", — предполагает руководитель группы экспертов госкомитета здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

Но это в Китае. В других странах все только начинается: дезинфекция, очереди за масками, изоляция. Только так можно сдержать распространение заразы.

В Южной Корее, где сегодня самый масштабный после КНР очаг эпидемии, это поняли поздно.

"Им говорили, что вам нужно сдать какой-то тест на вирус, а они, в свою очередь, говорили, что нет, мы не больны. При этом не ограничивали себя в движениях и продолжали вести свою деятельность, собираться массово. Тем самым, разнесли этот вирус практически по всей стране", — добавляет сотрудник медицинской компании Юлия Максимова.

В Китае, тем временем, изо всех сил пытаются решить другую проблему: как совместить карантин и возобновление производства. И организуют специальные автобусы и поезда, чтобы вернуть на предприятия миллионы рабочих рук, которые эпидемия застала в других провинциях. Ведь каждый день простоя — это миллиарды потерь. Заводы Foxconn, где собирают для всего мира айфоны, чтобы спешно найти новых сотрудников — решили даже выплачивать им по тысяче долларов. На строительстве следующей ветки газопровода "Сила Сибири" в провинции Ляонин идти на крайние меры не пришлось. Работу восстановили без потерь.

"Сейчас здесь трудятся 6 тысяч рабочих. Мы сделали все, чтобы не выбиваться из графика и до конца года уже ввести в эксплуатацию этот участок", — обещает заместитель руководителя проекта газопровода "Китай-Россия Восточный маршрут" Цай Дэйю.

Каждый рабочий день, впрочем, начинается с измерения температуры. И при малейшем подозрении на заболевание — карантин. В него отправили и икону китайского кино — Джеки Чана. После того, как неделю назад актер побывал на вечеринке в Гонконге, где, как потом выяснилось, были и те, кто позже слег в больницу с коронавирусом.

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