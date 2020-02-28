Террористы пытались напасть на позиции сирийских правительственных войск

27 февраля 2020 года находящиеся в Идлибской зоне деэскалации формирования террористической группировки "Хайят Тахрир ан-Шам" (запрещена в России) предприняли попытку проведения крупномасштабной наступательной операции по широкому фронту на позиции сирийских правительственных войск, передает телеканал "Россия 24".

Для исключения любых угроз безопасности в результате ответного огня сирийских правительственных войск развернутым в зоне деэскалации Идлиб турецким наблюдательным постам и подразделениям российский Центр по примирению враждующих сторон находится в постоянном контакте с турецким Идлибским координационным центром.

Как сообщает Минобороны РФ, в течение прошедших суток представителями российского Центра примирения враждующих сторон постоянно запрашивались и подтверждались у турецких коллег координаты местонахождения всех подразделений вооруженных сил Турции, находящихся рядом с районами боевых действий террористов.

Вместе с тем, 27 февраля в районе населенного пункта Бехун под обстрел сирийских войск попали турецкие военнослужащие, находившиеся в боевых порядках террористических формирований.

При этом, согласно переданным турецкой стороной российскому Центру примирения координатам, никаких подразделений турецких вооруженных сил в районе населенного пункта Бехун не было и не должно было находиться.

Сразу после получения информации о пострадавших турецких военнослужащих российской стороной были предприняты исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции.

Согласно последним данным, под обстрел правительственных войск Сирии в Идлибе попали турецкие военные, которые находились в отрядах международных террористов. В Минобороны России уточняют, по данным, которые Анкара передавала российскому центру примирения, никаких турецких частей в районе удара не было и не должно было быть.

Также в официальном заявлении российского военного ведомства подчеркивается, что сразу после получения сведений о пострадавших гражданах Турции российская сторона приняла исчерпывающие меры для того, чтобы сирийские войска полностью прекратили огонь. Тем самым удалось обеспечить безопасную эвакуацию погибших и раненых на территорию Турции.

В Минобороны отмечают, что Дамаск был вынужден открыть огонь по международным террористам, так как те устроили крупномасштабное наступление на позиции правительственных войск. Российская авиация в обстреле боевиков не участвовала.