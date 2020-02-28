28 февраля 202009:24

Мать бросила двух малышей в холодном доме без воды и еды

gtrk-vyatka.ru

В Кировской области мать бросила двух своих детей в холодном доме без воды и еды.

ЧП произошло в селе Быково Куменского района. Сотрудники опеки и полицейские проводили проверку семей, состоящих на профилактическом учете. Они подошли к одному из домов, но он был закрыт. Тогда они открыли форточку и стали кричать.

В доме оказались двое детей – двухлетний мальчик и девочка 2019 года рождения. По словам инспектора ДПС Николая Лагунова, малышка была уже совсем без сил. "Она уже и шевелиться не могла толком, лежала на полу, бардак был в комнате. А двухлетний ребенок сидел на кухне, все было вытащено, видимо, искал еду", — рассказал он.

Дом был давно не топлен. Соседка говорит, что дети были холодные как ледышки. На скорой помощи их отправили в больницу, сообщает ГТРК "Вятка". Сейчас жизни детей уже ничего не угрожает, но они все еще находятся в больнице. Затем их передадут в детский дом.

По словам соседей, мать уехала из села еще 23 февраля. Отца не видели уже неделю. Но о том, что в доме находятся дети, соседи не знали. Их мать нашли возле алкомаркета через сутки после госпитализации детей.

Старший инспектор ПДН Елена Бутакова сообщила, что ранее женщина была судима за кражу, нигде не работала, злоупотребляла алкоголем. У нее есть еще трое старших детей – от двух отказалась еще в роддоме, в отношении третьего она лишена родительских прав.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям — ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и оставление в опасности. Дома мать так и не появилась, детей в больнице не навестила.

В октябре прошлого года в городе Златоуст мать бросила 9-месячного сына и трехлетнюю дочь одних дома. Мальчик умер от голода.

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