Туберкулез в самарской школе: СК взял ситуацию под контроль

Ситуацию с заражением учащихся самарской школы №36 туберкулезом взял под свой контроль Следственный комитет. Как напоминает ГТРК "Самара", всего выявлено четыре носителя заболевания. О случившемся в соцсетях рассказали родители школьников.

Накануне для выяснения всех обстоятельств в учебном заведении провели собрание. С родителями встретились все ответственные лица, включая нынешнее руководство, врача-фтизиатора и бывшего директора школы. Собравшимся родителям хотелось услышать, сколько на самом деле заболевших, найден ли источник заражения.

Как рассказала глава Департамента образования горадминистрации Елена Чернега, в прошлом году заболевших было трое. Туберкулез обнаружили у учеников из разных классов: в феврале, июле и августе. Форма заболевания – закрытая. Новый случай произошел в феврале 2020 года.

Что касается источника заражения, появилась информация о том, что дети могли заразиться от учителя физкультуры, который умер в 2018 году. Но последние два года он не работал в школе, а до этого, как и все сотрудники, регулярно проходил медосмотры и был допущен к работе в школе. Об этом сообщила Светлана Чикановская, работавшая в то время директором. Она подтвердила, что среди сотрудников школы за эти годы не было ни одного заболевшего инфекционным заболеванием.

Отчиталась о своем расследовании и областная противотуберкулёзная служба. В самой школе не найдено ни одного источника заражения. Несмотря на это, все помещения были продезинфицированы четыре раза.

Беспокойство родителей понятно. Сейчас все контактировавшие с заболевшими проходят тщательное медицинское обследование. Выяснение обстоятельств последнего случая заболевания продолжается.

Лада Барышникова, главный внештатный специалист областного Минздрава по детской фтизиатрии, заверила собравшихся, что ситуация контролируется. Для нас главное – безопасность детей, сказала она. Источников выделения бактерий в школе нет, заразной формы инфекции тоже не зарегистрировано. В итоге было решено провести дополнительную обработку школьных корпусов.

Как уточняет "Коммерсант", учебное заведение закрыли на два дня: 28-29 февраля. Все учащиеся временно переведены на дистанционное обучение. Также в микрорайон привезут флюорограф для обследования всех жителей.