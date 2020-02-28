Бывшего главного полицейского Камчатки приговорили к пяти годам в колонии

К пяти годам в колонии общего режима приговорил Петропавловск-Камчатский городской суд экс-начальника УМВД по Камчатскому краю Александр Сидоренко. Его признали виновным в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями, итогом которых стала растрата почти 300 миллионов рублей.

Генерал-майора задержали в конце сентября 2017 года в аэропорту Петропавловска-Камчатского. Ему инкриминировали принятие неправомерных решений при строительстве полицейского вертодрома: прямой ущерб оценили в 87,9 миллиона рублей, еще 200 миллионов были израсходованы неэффективно. По делу о недостроенном вертодроме под статью попал и бывший замначальника УМВД полковник Зорян Гаврилюк.

Второй эпизод касается хищений компьютерной техники в камчатском УМВД. По данным СКР, начальник управления "незаконно потребовал от руководителей тыловых подразделений приобрести за свой счет недостающее оборудование стоимостью 2,8 миллиона рублей". Подчиненные исполнили требование.

Сидоренко приговорили к пяти годам заключения, но в колонии он проведет примерно половину от этого срока, так как находился в СИЗО и под домашним арестом.