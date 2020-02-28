Синоптики пообещали аномально теплый март

В начале марта в Москве и области, а также во всем Центральном федеральном округе средняя температура будут выше нормы на семь-десять градусов, передает РИА Новости.

Как рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, в первые пять дней весны в столичном регионе отрицательных температур не ожидается. В Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях температура будет выше нормы на пять-шесть градусов.

В северо-западном регионе (Ленинградская, Новгородская, Псковская, Вологодская, юг Архангельской области и западе Коми) будет на четыре-пять градусов теплее нормы. На восемь градусов теплее нормы будет в Ростовской и Астраханской областях. На средней Волге, во всей Кировской области — на три-четыре градуса выше.

По словам синоптика, в арктической зоне Урала и Западной Сибири ожидается еще больший контраст — превышение средних значений. Так, на восемь-десять градусов выше нормы будет температура в Ямало-Ненецком автономном округе, на 12 градусов — на Таймыре, на восемь градусов — в Ханты-Мансийском округе.

На два градуса выше нормы прогнозируется в Амурской области и на юге Приморского края. Похожие аномалии ждут Забайкалье, Бурятию и Иркутскую область.

Понижение температуры до 10-15 градусов вероятны в Северо-Западном округе и на севере Приволжского федерального округа (Кировская область, Коми, Удмуртия, Пермский край).