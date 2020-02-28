Китайский ученый осужден в США за кражу коммерческой тайны

Китайский ученый приговорен к двум годам тюремного заключения за кражу коммерческой тайны на 1 миллиард долларов у американской нефтяной компании, в которой он работал. Об этом сообщает South China Morning Post.

36-летний Хунцзинь Тан признал себя виновным в ноябре, заявив, что он копировал и скачивал служебные материалы без разрешения своего работодателя.

По данным Министерства юстиции, Тан работал в компании Phillips 66, где занимался разработкой аккумуляторных технологий следующего поколения с июня 2017 года по декабрь 2018 года.

В дополнение к тюремному заключению Тан должен будет выплатить 150 тысяч долларов Phillips 66.

"Недобросовестные люди, такие как Хунцзинь Тан, стремятся украсть американские коммерческие тайны, чтобы забрать их домой в Китай, чтобы они могли воспроизвести нашу технологию”, -заявил прокурор Северного округа штата Оклахома Трент Шорс. Он отметил, что американские власти готовы бороться с "экономической агрессией Китая, которая преступно угрожает американской промышленности".

США долгое время предъявляют Китаю претензии, связанные с кражей интеллектуальной собственности и коммерческой тайны, а также с практикой принудительной передачи технологий.

Торговое соглашение первой фазы, подписанное Вашингтоном и Пекином в январе, предусматривает усиление защиты интеллектуальной собственности со стороны Китая.