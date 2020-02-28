Два российских фрегата отправились в Сирию

Фрегаты Черноморского флота РФ "Адмирал Григорович" и "Адмирал Макаров" отправились в Средиземное море. Это плановый переход, уточняют военные. Боевые корабли должны присоединиться к российской группировке у берегов Сирии, сообщат агентство ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

На данный момент фрегаты проходят через пролив Босфор. Попутно экипажи кораблей проводят различные учения.

"Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" – это фрегаты проекта 11356. Они построены с применением технологий стелс. Основное вооружение боевых кораблей – универсальный ракетный комплекс "Калибр-НК", который может уничтожать как корабли, так и наземные объекты противника.

Водоизмещение фрегатов проекта 11356 – чуть больше 4 тысяч тонн, максимальная длина – 124 метра. Экипаж – 193 человека. Запас хода –примерно 9 тысяч километров.