28 февраля 202016:35 (обновлено в 16:36)

"Динамо" примет "Спартак", "Зенит" – "Локомотив". В Россию возвращается футбол

premierliga.ru

Зимний перерыв в чемпионате России подошел к концу. Первый тур весенней части премьер-лиги подарит любителям отечественного футбола два принципиальных матча, тренерский дебют Слуцкого в "Рубине", а также первые матчи Кокорина, Соболева и Комличенко в новых клубах.

Уже в пятницу, 28 февраля, матчем между аутсайдерами РПЛ, а именно между самарскими "Крыльями Советов" и "Оренбургом" будет дан старт 20-му туру чемпионата страны. Обе команды – претенденты на вылет в первенство ФНЛ. Но самое интересное состоится на следующий день, когда состоятся сразу четыре матча. ЦСКА примет "Урал", "Ахмат" – "Ростов".

Помимо этого, действующий чемпион страны "Зенит" дома сыграет с "Локомотивом". У петербуржцев беспроигрышная серия в РПЛ из восьми игр (7 побед, 1 ничья), железнодорожники же ушли на перерыв с двумя поражениями, сначала подопечные Юрия Семина уступили "Динамо" (1:2), а затем "Арсеналу" (0:4).

"Локомотив" – опытная команда, где есть прекрасные футболисты, – сообщил наставник петербуржцев Сергей Семак. – Нас ждет очень сложный матч".

Стоит отметить, что последний раз подопечные Семака проигрывали в сентябре прошлого года, тогда очки у питерцев отобрали именно футболисты "Локомотива" (0:1). В этот раз на стороне москвичей будет тот факт, что игру пропустит лучший бомбардир чемпионата Артем Дзюба.

Также в субботу состоится столичное дерби – "Динамо" примет "Спартак". Обе команды усилили линию нападения. Так "бело-голубые" обошли "Локомотив", "Рубин" и ЦСКА в борьбе за форварда Николая Комличенко, а "красно-белые" арендовали у "Крылышек" Александра Соболева – одного из лидеров бомбардирской гонки РПЛ.

"Наконец-то закончился этот долгий перерыв. Мы все рвемся в бой и хотим играть в футбол, – заявил главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско. – Сборы пошли нам на пользу, команда хорошо поработала. Хотя так наверняка скажет тренер любой команды. Игра расставит все по своим местам. Понимаем, что игра с "Динамо" – не просто матч, а московское дерби. Это чувствуется и внутри клуба, и в общении с болельщиками"

Воскресную программу 20-го тура откроет противостояние "Тамбова" с "Рубином". Пожалуй, одна из главных интриг весенней части чемпионата России – как проявят себя футболисты казанской команды под руководством Леонида Слуцкого, поработавшего до этого в Англии и Нидерландах. Казанцы не ограничились сменой тренера и провели в межсезонье активную трансферную кампанию. Клуб из Республики Татарстан усилили сразу восемь футболистов.

Затем "Краснодар" сыграет с "Уфой" и "Сочи" – с тульским "Арсеналом". В составе сочинцев дебютирует Александр Кокорин, который в последний раз выходил на поле в рамках РПЛ в октябре 2018 года, а также действующий чемпион мира Адиль Рами. Матч обещает быть интересным, ведь "оружейники" ушли на перерыв с победами над ЦСКА (1:0) и "Локо" (4:0).

"Зенит" с 45 очками лидирует в турнирной таблице и вряд ли упустит отрыв в десять очков за ближайшие 11 матчей, хотя впереди у петербуржцев игры с ЦСКА, "Краснодаром", и "Ростовом" – ест, где потерять очки.

Ближайшие преследователи "сине-бело-голубых" "Краснодар" (35 очков), "Ростов" (34), ЦСКА (34) и "Локомотив" (34) – эти клубы, вероятнее всего, разыграют между собой оставшиеся две путевки в Лигу чемпионов и две – в Лигу Европы.

Всего в девяти очках от лидирующей группы расположились "Арсенал" и "Уфа", в десяти – "Динамо" и "Урал", в 12 – "Спартак". Эти команды также могут преподнести сюрприз и составить конкуренцию в борьбе за еврокубки.

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